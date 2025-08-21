Soirée libre danse latine Place de Verdun (Place de l’Église) Saint-Georges-de-Didonne

Soirée libre danse latine

Place de Verdun (Place de l’Église) 69 rue de le République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 19:45:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-28

Quelques pas de danse pour profiter d’une belle journée d’été !

Place de Verdun (Place de l'Église) 69 rue de le République Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

A few dance steps to make the most of a beautiful summer’s day!

German :

Ein paar Tanzschritte, um einen schönen Sommertag zu genießen!

Italiano :

Qualche passo di danza per approfittare di una bella giornata estiva!

Espanol :

Unos pasos de baile para disfrutar al máximo de un hermoso día de verano

L’événement Soirée libre danse latine Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-20 par Royan Atlantique