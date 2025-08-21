Soirée libre danse latine Place de Verdun (Place de l’Église) Saint-Georges-de-Didonne
Soirée libre danse latine
Place de Verdun (Place de l'Église) 69 rue de le République Saint-Georges-de-Didonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 19:45:00
fin : 2025-08-21
Date(s) :
2025-08-21 2025-08-28
Quelques pas de danse pour profiter d’une belle journée d’été !
Place de Verdun (Place de l’Église) 69 rue de le République Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
A few dance steps to make the most of a beautiful summer’s day!
German :
Ein paar Tanzschritte, um einen schönen Sommertag zu genießen!
Italiano :
Qualche passo di danza per approfittare di una bella giornata estiva!
Espanol :
Unos pasos de baile para disfrutar al máximo de un hermoso día de verano
