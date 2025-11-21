Soirée Lindy Hop Swing Sainte-Croix
Soirée Lindy Hop Swing Sainte-Croix vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Lindy Hop Swing
170 route du Bourg Sainte-Croix Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le restaurant Au Family’s à Sainte-Croix présente soirée lindy hop swing !
Repas à 19h, début soirée lindy hop swing 22h. .
170 route du Bourg Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 09 55 56 65
English :
Au Family’s restaurant in Sainte-Croix presents: lindy hop swing evening!
German :
Das Restaurant Au Family’s in Sainte-Croix präsentiert: Lindy Hop Swing Abend!
Italiano :
Il ristorante Au Family’s di Sainte-Croix presenta: serata di lindy hop swing!
Espanol :
El restaurante Au Family’s de Sainte-Croix presenta: ¡noche de swing lindy hop!
L’événement Soirée Lindy Hop Swing Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-11-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)