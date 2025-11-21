Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Lindy Hop Swing Sainte-Croix vendredi 21 novembre 2025.

170 route du Bourg Sainte-Croix Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-21
2025-11-21

Le restaurant Au Family’s à Sainte-Croix présente soirée lindy hop swing !
Repas à 19h, début soirée lindy hop swing 22h.   .

170 route du Bourg Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 09 55 56 65 

English :

Au Family’s restaurant in Sainte-Croix presents: lindy hop swing evening!

German :

Das Restaurant Au Family’s in Sainte-Croix präsentiert: Lindy Hop Swing Abend!

Italiano :

Il ristorante Au Family’s di Sainte-Croix presenta: serata di lindy hop swing!

Espanol :

El restaurante Au Family’s de Sainte-Croix presenta: ¡noche de swing lindy hop!

