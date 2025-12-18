Soirée littéraire Amérique latine Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 16 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Ne manquez pas notre soirée qui met en lumière la littérature latino-américaine, riche et truculente, et qui dévoile un monde aussi lumineux qu’obscur.

Les bibliothécaires vous proposent une déambulation au travers de pays et d’univers variés qui se clôturera par la dégustation de mets typiques préparés par Les Petites cantines de Bruz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T20:15:00.000+01:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/soiree-litteraire-amerique-latine

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

