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Soirée littéraire au Château de Meauce Lieu-dit Meauce Saincaize-Meauce

Soirée littéraire au Château de Meauce Lieu-dit Meauce Saincaize-Meauce jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Lieu-dit Meauce

Adresse : Château de Meauce

Ville : 58470 Saincaize-Meauce

Département : Nièvre

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 24 24 28 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saincaize-Meauce

Soirée littéraire au Château de Meauce

Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce Nièvre

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 23:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Soirée littéraire au Château de Meauce le jeudi 16 avril à 19h.
Les femmes choisies sont Georges Sand et sa fille Solange Une femme méconnue, une ralation mère-fille, une vie à redécouvrir .
Nous vous invitons à venir les découvrir lors d’une soirée littéraire au château de Meauce, dans une atmosphère intime et chaleureuse avec cocktail dînatoire et dédicace.
Sur réservation 28€.   .

Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée littéraire au Château de Meauce

L’événement Soirée littéraire au Château de Meauce Saincaize-Meauce a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Nevers

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