Soirée littéraire au Château de Meauce Lieu-dit Meauce Saincaize-Meauce

Saincaize-Meauce

Soirée littéraire au Château de Meauce

Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce Nièvre

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16 23:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Soirée littéraire au Château de Meauce le jeudi 16 avril à 19h.

Les femmes choisies sont Georges Sand et sa fille Solange Une femme méconnue, une ralation mère-fille, une vie à redécouvrir .

Nous vous invitons à venir les découvrir lors d’une soirée littéraire au château de Meauce, dans une atmosphère intime et chaleureuse avec cocktail dînatoire et dédicace.

Sur réservation 28€. .

Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée littéraire au Château de Meauce

L’événement Soirée littéraire au Château de Meauce Saincaize-Meauce a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Nevers