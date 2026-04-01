Soirée littéraire au Château de Meauce Lieu-dit Meauce Saincaize-Meauce
Soirée littéraire au Château de Meauce Lieu-dit Meauce Saincaize-Meauce jeudi 16 avril 2026.
Saincaize-Meauce
Soirée littéraire au Château de Meauce
Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce Nièvre
Tarif : 24 – 24 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 23:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Soirée littéraire au Château de Meauce le jeudi 16 avril à 19h.
Les femmes choisies sont Georges Sand et sa fille Solange Une femme méconnue, une ralation mère-fille, une vie à redécouvrir .
Nous vous invitons à venir les découvrir lors d’une soirée littéraire au château de Meauce, dans une atmosphère intime et chaleureuse avec cocktail dînatoire et dédicace.
Sur réservation 28€. .
Lieu-dit Meauce Château de Meauce Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée littéraire au Château de Meauce
L’événement Soirée littéraire au Château de Meauce Saincaize-Meauce a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Nevers