Soirée littéraire autour de Jana Černá Centre tchèque de Paris Paris

Pour la prochaine soirée littéraire, nous accueillerons Flora Citröen, fondatrice de la maison d’édition Mater Editions, qui présentera la première traduction française du livre de Jana Černá – Empreintes d’âmes. Elle s’entretiendra avec l’auteure de la préface de cette traduction, l’écrivaine et journaliste Alice Babin.

Après le succès en France de la lettre de Jana Černá à Egon Bondy, intitulée Pas dans le cul aujourd’hui, Mater Editions publie pour la première fois un de ses textes les plus puissants, Des Empreintes d’Âmes (Otisky duší), écrit lors de son incarcération dans une prison pour femmes à Pardubice entre 1963 et 1964. Condamnée pour « parasitisme » et négligence envers ses enfants, Jana Černá observe la vie carcérale avec une acuité rare, mêlant prose poétique, reportage et introspection. Ce texte dévoile les logiques d’humiliation, les liens de solidarité entre détenues, les effets de l’enfermement sur le corps et la psyché.

Jana Černá (Honza Krejcarová) est une poétesse et écrivaine, qui participe à la revue clandestine Půlnoc (Minuit) aux côtés d’Egon Bondy, et laisse une œuvre marquée par l’excès, la tendresse, le scandale, la maternité, le désir et la marginalité. Elle est une figure underground importante de la littérature tchèque du XXe siècle.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/literarni-vecer-s-florou-citroeen-a-alice-babin +33153730022 paris@czechcentres.cz



