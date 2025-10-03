Soirée Littéraire Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans

Début : 2025-10-03T20:15:00 – 2025-10-03T22:15:00

Fin : 2025-10-03T20:15:00 – 2025-10-03T22:15:00

Partagez vos coups de cœur littéraires

Venez découvrir les dernières sorties littéraires et échanger avec d’autres passionnés de lecture. Un moment convivial pour partager vos impressions, conseils de lecture et coups de cœur, et enrichir votre expérience de lecteur.

Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans 3 Rue du Château (Mittelhausen) 67170 Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans 67170 Mittelhausen Bas-Rhin Grand Est 0687264420 https://wingersheim4bans.payszorn.com/communes-historiques

MIREILLE GOEHRY