Soirée littéraire et musicale à l'église de St-Julien à Royaucourt et Chailvet

Royaucourt-et-Chailvet Aisne

18 septembre 2025 20:30:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

le jeudi 18 septembre 2025 à 20h30, l’église St-Julien à Royaucourt et Chailvet accueillera une soirée littéraire et musicale où Patrick de Buttet interprétera des poèmes, essais, récits, citations, …du patrimoine universel littéraire et spirituel. Au programme des textes inspirés du Père Courtois (Abbaye de Vauclair), Marguerite Yourcenar, Boudha, Christian Bobin, le Dalaï Lama, Soeur Emmanuelle… Pierre Jacquet accompagnera ces lectures à l’orgue et interprétera trois chorals de Bach. Cette soirée est organisée au profit de la restauration de l’église, participation libre. .

Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 70 89 33 contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

