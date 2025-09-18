Soirée littéraire et musicale église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet

Soirée littéraire et musicale église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet jeudi 18 septembre 2025.

Soirée littéraire et musicale église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet Jeudi 18 septembre, 20h30 Entrée libre, participation souhaitée au profit de la restauration de l’église

Patrick de Buttet lira des poèmes, essais, récits, citations du patrimoine littéraire et spirituel dans un esprit universel sur un fond musical proposé par Pierre Jacquet à l’orgue.

En introduction aux Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’église St-Julien à Royaucourt et Chailvet accueillera une Soirée littéraire et musicale où Patrick de Buttet lira des poèmes, essais, récits, citations du patrimoine littéraire et spirituel dans un esprit universel. Ces lectures se feront sur un fond musical proposé par Pierre Jacquet à l’orgue.

Patrick de Buttet, éminent expert en art et très attaché au patrimoine du Laonnois est aussi un passionné de théâtre et de littérature, un acteur né, et il fut à l’origine de très beaux spectacles liés à l’histoire et au patrimoine dans le Laonnois. Le 18 septembre il mettra son talent d’interprète au service de textes de divers horizons, d’inspiration spirituelle, appelant à la méditation et à la réflexion. Au programme, des textes inspirés du Père Courtois (Abbaye de Vauclair), de Marguerite Yourcenar, du Boudha, du Dalaï Lama et de Soeur Emmanuelle.

Pierre Jacquet, organiste, accompagnera ces lectures à l’orgue et interprétera trois chorals de Bach mettant en relief la façon dont JS Bach a musicalement traduit les textes de psaumes luthériens.

Cette soirée se déroulera dans la magnifique église de Royaucourt-et-Chailvet, édifice de style gothique tardif dont la construction débuta à la fin du 12ème siècle et se poursuivit jusqu’au 16ème siècle, et permettra de découvrir la mise en valeur d’un lustre, de chandeliers, de boiseries restaurés cet été bénévolement et la nouvelle sonorisation de l’église.

Cette soirée est organisée au profit de la restauration de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T21:30:00.000+02:00

1



église St-Julien 12bis rue de la Dame Jeanne Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne