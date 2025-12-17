Soirée littéraire et rencontre d’auteur Drusenheim
Soirée littéraire et rencontre d’auteur
2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00
Nouveautés de la rentrée, coups de cœur, rencontres d’auteurs et dédicaces… L’équipe de la Médiathèque vous invite à des soirées riches en découvertes et en échanges autour des livres. Rencontre avec Jean-Marc Butterlin le 30/01, auteur sélectionné pour le prix littéraire du Pays Rénan .
2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
