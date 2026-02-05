Soirée littéraire hispano-catalane Meillant

Soirée littéraire hispano-catalane

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Soirée en présence de l’autrice Martine Trouillet avec son roman Catalina
Soirée animée par Ghislaine Antoine suivie d’un dîner hispano-catalan. réservation obligatoire nombre de places limité 45  .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87  cheztanteagatha@gmail.com

English :

Evening in the presence of author Martine Trouillet with her novel Catalina

