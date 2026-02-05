Soirée littéraire hispano-catalane Meillant
Soirée littéraire hispano-catalane Meillant vendredi 13 mars 2026.
Soirée littéraire hispano-catalane
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 45 EUR
Vendredi 2026-03-13 19:00:00
2026-03-13
Soirée en présence de l’autrice Martine Trouillet avec son roman Catalina
Soirée animée par Ghislaine Antoine suivie d’un dîner hispano-catalan. réservation obligatoire nombre de places limité 45 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Evening in the presence of author Martine Trouillet with her novel Catalina
