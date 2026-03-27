SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION

35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La Soirée littéraire L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre aura lieu le vendredi 10 avril 2026 à 18h30 à la Maison de MA Région de Perpignan en présence d’Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en science politique à l’Université de Bourgogne.

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35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr

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English :

The literary evening Ukraine, from independence to war will take place on Friday April 10, 2026 at 6:30pm at the Maison de MA Région in Perpignan, with Alexandra Goujon, lecturer in political science at the University of Burgundy.

L’événement SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION Perpignan a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T des Pyrénées-Orientales