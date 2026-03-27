SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION Perpignan
SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION Perpignan vendredi 10 avril 2026.
SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION
35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
La Soirée littéraire L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre aura lieu le vendredi 10 avril 2026 à 18h30 à la Maison de MA Région de Perpignan en présence d’Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en science politique à l’Université de Bourgogne.
.
35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The literary evening Ukraine, from independence to war will take place on Friday April 10, 2026 at 6:30pm at the Maison de MA Région in Perpignan, with Alexandra Goujon, lecturer in political science at the University of Burgundy.
L’événement SOIREE LITTERAIRE L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE À LA GUERRE MAISON DE MA RÉGION Perpignan a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T des Pyrénées-Orientales
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- OBSESSION THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan 31 mars 2026
- DANS LES MYSTÈRES DE LA SANCH rue de la Miranda Perpignan 2 avril 2026
- PEINTURE NOMADE COME ESTÈVE Place de la Loge Perpignan 2 avril 2026
- COMÉDIE POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS Perpignan 2 avril 2026
- LOS PASOS PERDIDOS FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan 2 avril 2026