Soirée littéraire Médiathèque François Mitterrand Clamart

Soirée littéraire Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque François Mitterrand

sur réservation

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Une soirée trois en un : Annonce des lauréats du Prix des lecteurs de Vallée Sud-Grand Paris, suivie d’une présentation de nos titres préférés de la Rentrée littéraire, suivie d’un spectacle à partir de 12 ans « Maijnoun et Leili », un conte perse mis en musique et illustré sous les yeux du public.

Médiathèque François Mitterrand Rue d'Auvergne 92140 Clamart

Bus 189 / 289 / 389 / 190 Georges Pompidou

