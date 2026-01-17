[Soirée littéraire] Musicale gourmande et festive L’Inattendu Dieppe

[Soirée littéraire] Musicale gourmande et festive

L’Inattendu /11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

2026-02-06 2026-03-06

La librairie café La Grande Ourse vous invite à une soirée festive et conviviale, mêlant musique, littérature et gourmandise.

Au programme, une ambiance chaleureuse portée par Hélène Makki, qui vous fera voyager au rythme du jazz et de la bossa nova. La soirée se poursuivra autour de la littérature avec des conseils de lecture et des quiz ludiques, pour partager un moment d’échange et de découverte dans la bonne humeur.

Côté restauration, laissez-vous tenter par une cuisine du monde, proposée sous forme de menu plat + dessert à 15 €, pour compléter cette parenthèse festive et gourmande.

Une belle occasion de se retrouver, de se divertir et de profiter d’un moment culturel original à Dieppe.

Restauration 15 € (plat + dessert)

Réservation obligatoire lagrandeoursedieppe@gmail.com .

L'Inattendu /11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

