Soirée littéraire nouveautés automne 2025 Bibliothèque Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Soirée littéraire nouveautés automne 2025

Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Plongez dans la richesse des nouveautés de cette rentrée littéraire ! Romans, essais, bandes dessinées, littérature jeunesse… les bibliothécaires du réseau vous invitent à découvrir leurs coups de cœur, pour tous les âges et toutes les envies.

Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Dive into the wealth of new releases this autumn! Novels, essays, comics, children’s literature… the network’s librarians invite you to discover their favorites, for all ages and all tastes.

German :

Tauchen Sie ein in die Fülle der Neuerscheinungen dieses literarischen Herbstes! Romane, Essays, Comics, Kinder- und Jugendliteratur… die Bibliothekarinnen und Bibliothekare des Netzwerks laden Sie ein, ihre Favoriten zu entdecken, für jedes Alter und für jeden Geschmack.

Italiano :

Tuffatevi nella ricchezza delle nuove uscite autunnali! Romanzi, saggi, fumetti, letteratura per ragazzi… i bibliotecari della rete vi invitano a scoprire i loro preferiti, per tutte le età e per tutti i gusti.

Espanol :

¡Sumérjase en la riqueza de las novedades de este otoño! Novelas, ensayos, cómics, literatura infantil… los bibliotecarios de la red le invitan a descubrir sus favoritos, para todas las edades y todos los gustos.

