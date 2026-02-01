SOIREE LITTERAIRE PLANTES SAUVAGES DANS LA TRADITION CATALANE Perpignan
SOIREE LITTERAIRE PLANTES SAUVAGES DANS LA TRADITION CATALANE Perpignan mardi 17 février 2026.
SOIREE LITTERAIRE PLANTES SAUVAGES DANS LA TRADITION CATALANE
35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Soirée littéraire Plantes sauvages dans la tradition catalane par Francis MANENT mardi 17/02/2026 à 18h30 à la Maison de Ma Région à Perpignan
.
35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary evening Wild plants in Catalan tradition by Francis MANENT Tuesday 17/02/2026 at 6:30 pm at the Maison de Ma Région in Perpignan
L’événement SOIREE LITTERAIRE PLANTES SAUVAGES DANS LA TRADITION CATALANE Perpignan a été mis à jour le 2026-01-29 par A.D.T des Pyrénées-Orientales