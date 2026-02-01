Soirée littéraire | Rencontre d’auteurs Drusenheim

Soirée littéraire | Rencontre d’auteurs

2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Nouveautés de la rentrée, coups de cœur, rencontres d’auteurs et dédicaces… L’équipe de la Médiathèque vous invite à des soirées riches en découvertes et en échanges autour des livres.

Rencontrez lors de la soirée du 20 Février, l’auteure Naëlle Charles qui présentera son polar Panique chez les petits vieux .

Entrée libre. .

2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 33 contact@mediatheque-drusenheim.fr

