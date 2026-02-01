Soirée littéraire ukrainienne Librairie Autour du Monde Metz
Soirée littéraire ukrainienne Librairie Autour du Monde Metz jeudi 19 février 2026.
Soirée littéraire ukrainienne
Librairie Autour du Monde 44 Rue de la Chèvre, 57000 Metz Metz Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 18:30:00
2026-02-19
Découverte de la littérature et de la culture ukrainiennes à travers la poésie, la parole vivante, la musique et des formats interactifs.
Une atmosphère chaleureuse et intime au cœur de la librairie.Tout public
English :
Discover Ukrainian literature and culture through poetry, spoken word, music and interactive formats.
A warm and intimate atmosphere in the heart of the bookshop.
