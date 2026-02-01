Soirée littéraire ukrainienne Librairie Autour du Monde Metz

Soirée littéraire ukrainienne

Librairie Autour du Monde 44 Rue de la Chèvre, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Découverte de la littérature et de la culture ukrainiennes à travers la poésie, la parole vivante, la musique et des formats interactifs.

Une atmosphère chaleureuse et intime au cœur de la librairie.Tout public

0 .

Librairie Autour du Monde 44 Rue de la Chèvre, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Ukrainian literature and culture through poetry, spoken word, music and interactive formats.

A warm and intimate atmosphere in the heart of the bookshop.

L’événement Soirée littéraire ukrainienne Metz a été mis à jour le 2026-02-09 par AGENCE INSPIRE METZ