Soirée littérature

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

soirée littérature Ils étaient de l’Est . Rencontre avec Julien Thèves autour de son roman ils étaient de l’Est (édition Abstractions). Avec la participation de Pascal Raggi, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine. Lectures d’extraits et témoignages. Dialogue croisé avec d’anciens mineurs sur la mémoire des mines. Dédicace et verre de l’amitié. Vente du roman sur place par la librairie du Musée Les Mineurs Wendel. Cet événement aura lieu au Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel.Tout public

0 .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

ils étaient de l’Est literature evening. Meeting with Julien Thèves to discuss his novel Ils étaient de l’Est (published by Abstractions). With the participation of Pascal Raggi, professor of contemporary history at Lorraine University. Readings of excerpts and personal accounts. Dialogue with former miners on the memory of the mines. Book signing and welcome drink. On-site sale of the novel by the Musée Les Mineurs Wendel bookshop. This event will take place at: Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel.

German :

literaturabend Ils étaient de l’Est (Sie kamen aus dem Osten). Treffen mit Julien Thèves zu seinem Roman ils étaient de l’Est (Edition Abstractions). Mit Beteiligung von Pascal Raggi, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Lothringen. Lesung von Auszügen und Zeugenaussagen. Kreuzdialog mit ehemaligen Bergleuten über die Erinnerung an die Minen. Signierstunde und Glas der Freundschaft. Verkauf des Romans vor Ort durch die Buchhandlung des Museums Les Mineurs Wendel. Diese Veranstaltung findet statt im: Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel.

Italiano :

serata di letteratura Ils étaient de l’Est . Incontro con Julien Thèves per discutere del suo romanzo Ils étaient de l’Est (pubblicato da Abstractions). Con la partecipazione di Pascal Raggi, professore di storia contemporanea all’Università della Lorena. Letture di brani e testimonianze personali. Dialogo con ex minatori sulla memoria delle miniere. Firma del libro e aperitivo. Vendita del romanzo in loco da parte della libreria del Musée Les Mineurs Wendel. Questo evento si svolgerà presso: Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel.

Espanol :

velada literaria Ils étaient de l’Est . Encuentro con Julien Thèves para hablar de su novela Ils étaient de l’Est (publicada por Abstractions). Con la participación de Pascal Raggi, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Lorena. Lectura de extractos y relatos personales. Diálogo con antiguos mineros sobre la memoria de las minas. Firma de libros y bebidas. Venta in situ de la novela en la librería del museo Les Mineurs Wendel. Este acto tendrá lugar en: Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel.

L’événement Soirée littérature Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-10-31 par FORBACH TOURISME