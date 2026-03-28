SOIREE LIVE AU JARDIN DES LUCIOLES, La Trinité, La Trinité
SOIREE LIVE AU JARDIN DES LUCIOLES, La Trinité, La Trinité samedi 28 mars 2026.
SOIREE LIVE AU JARDIN DES LUCIOLES Vendredi 27 mars, 19h00 La Trinité Martinique
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T04:59:00+01:00
Fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T04:59:00+01:00
La Trinité Tartane La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 94 86 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596 58 07 25 »}]
Préparez-vous à une soirée vibrante et pleine d’émotions avec le duo M&H. Un véritable voyage musical entre rythmes du monde, ambiance festive et moments inoubliables ! Live, énergie, partage…