SOIREE LIVE AU JARDIN DES LUCIOLES, La Trinité, La Trinité

SOIREE LIVE AU JARDIN DES LUCIOLES Vendredi 27 mars, 19h00 La Trinité Martinique

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T04:59:00+01:00

Fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T04:59:00+01:00

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Préparez-vous à une soirée vibrante et pleine d’émotions avec le duo M&H. Un véritable voyage musical entre rythmes du monde, ambiance festive et moments inoubliables ! Live, énergie, partage…