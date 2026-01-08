Soirée live chansons Restaurant Relais des Bastides Saint-Pastour
Soirée live chansons Restaurant Relais des Bastides Saint-Pastour jeudi 29 janvier 2026.
Soirée live chansons
Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Soirée live avec Pas de Deux. Concert à partir de 19h30.
Happy hour entre 18h à 19h, petite restauration.
Soirée live avec Pas de Deux. Concert à partir de 19h30.
Happy hour entre 18h à 19h, petite restauration. .
Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée live chansons
Live evening with Pas de Deux. Concert from 7:30pm.
Happy hour from 6pm to 7pm, snack bar.
L’événement Soirée live chansons Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot