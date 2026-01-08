Soirée live chansons Restaurant Relais des Bastides Saint-Pastour

Soirée live chansons

Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Soirée live avec Pas de Deux. Concert à partir de 19h30.

Happy hour entre 18h à 19h, petite restauration.

Soirée live avec Pas de Deux. Concert à partir de 19h30.

Happy hour entre 18h à 19h, petite restauration.

Restaurant Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

English : Soirée live chansons

Live evening with Pas de Deux. Concert from 7:30pm.

Happy hour from 6pm to 7pm, snack bar.

L’événement Soirée live chansons Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot