Soirée live Brasserie la Mandale Dompcevrin

Dompcevrin

Soirée live

Brasserie la Mandale 17 Rue des Fours Dompcevrin Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

LES MICHES TRANQUILLES

Un nom tranquille… mais derrière, ça envoie.

On retrouve l’ancien guitariste-chanteur et le batteur de Moussaska (pour les connaisseurs des années 2000 dans le 54/88), accompagnés d’un bassiste qui a bien roulé sa bosse et d’une presque chanteuse embarquée dans l’aventure.

Leur programme zéro prise de tête, 100% plaisir.

Du rock, du punk, du ska, un soupçon de métal… et des influences qui parlent d’elles-mêmes Skaferlatine, La Ruda, Les Caméléons, Parabellum, Béruriers Noirs, Tagada Jones, The Interrupters…

PETIT HOMME

Un accordéon, une guitare, et surtout une présence.

Petit HoMme, c’est brut, humain, parfois crié, souvent touchant.

Ça raconte, ça vibre, ça percute. Une histoire portée à bout de voix, entre tendresse et sincérité.

HORAIRES

• Ouverture du bar 18h

• Repas 19h

• Concerts 20h

INFOS PRATIQUES

• Repas préparé sur place

• Enfants bienvenus (sous la responsabilité des parents)

• Entrée gratuite

• Concerts au prix libre

• Prévoir de l’espèce

Bonne bière, bon son, et des gens bien.Tout public

0 .

Brasserie la Mandale 17 Rue des Fours Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est brasserielamandale55@gmail.com

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English :

LES MICHES TRANQUILLES

A quiet name? but behind the scenes, it’s a blast.

We find the former guitarist-singer and drummer of Moussaska (for connoisseurs of the 2000s in 54/88), accompanied by a well-travelled bassist and an almost-singer on board the adventure.

Their program: zero headaches, 100% fun.

Rock, punk, ska, a hint of metal? and influences that speak for themselves: Skaferlatine, La Ruda, Les Caméléons, Parabellum, Béruriers Noirs, Tagada Jones, The Interrupters?

LITTLE MAN

An accordion, a guitar, and above all, a presence.

Petit HoMme is raw, human, sometimes shouted, often touching.

It tells a story, it vibrates, it hits home. It’s a story that’s carried on the edge of your voice, between tenderness and sincerity.

SCHEDULE

? Bar opening: 6pm

? Meals: 7pm

? Concerts: 8pm

PRACTICAL INFO

? Meal prepared on site

? Children welcome (under parents’ responsibility)

? Free admission

? Free concerts

? Bring your own cash

Good beer, good sound, good people.

L’événement Soirée live Dompcevrin a été mis à jour le 2026-05-17 par OT COEUR DE LORRAINE