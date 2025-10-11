SOIRÉE LIVE KARAOKE Lherm
SOIRÉE LIVE KARAOKE Lherm samedi 11 octobre 2025.
SOIRÉE LIVE KARAOKE
SALLE DES FÊTES Lherm Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
L’ASSOCIATION EURO LHERM JUMELAGE PROPOSE Soirée live KARAOKE
Animé par le groupe LES PARKINGS SONNENT 10 .
SALLE DES FÊTES Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie Iherm.elj@orange.fr
English :
THE EURO LHERM JUMELAGE ASSOCIATION PROPOSES A LIVE KARAOKE EVENING
German :
DIE EURO LHERM JUMELAGE ASSOCIATION PROPOSE Live KARAOKE Abend
Italiano :
L’ASSOCIAZIONE EURO LHERM JUMELAGE PROPONE UNA SERATA DI KARAOKE DAL VIVO
Espanol :
LA ASOCIACIÓN EURO LHERM JUMELAGE PROPONE UNA VELADA DE KARAOKE EN DIRECTO
L’événement SOIRÉE LIVE KARAOKE Lherm a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE