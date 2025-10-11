SOIRÉE LIVE KARAOKE Lherm

SOIRÉE LIVE KARAOKE Lherm samedi 11 octobre 2025.

SALLE DES FÊTES Lherm Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-11 20:00:00
L’ASSOCIATION EURO LHERM JUMELAGE PROPOSE Soirée live KARAOKE
Animé par le groupe LES PARKINGS SONNENT 10  .

SALLE DES FÊTES Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie   Iherm.elj@orange.fr

English :

THE EURO LHERM JUMELAGE ASSOCIATION PROPOSES A LIVE KARAOKE EVENING

German :

DIE EURO LHERM JUMELAGE ASSOCIATION PROPOSE Live KARAOKE Abend

Italiano :

L’ASSOCIAZIONE EURO LHERM JUMELAGE PROPONE UNA SERATA DI KARAOKE DAL VIVO

Espanol :

LA ASOCIACIÓN EURO LHERM JUMELAGE PROPONE UNA VELADA DE KARAOKE EN DIRECTO

