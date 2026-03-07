Informations pratiques

Braud-et-Saint-Louis

Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin

Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A l’occasion de la première soirée moules frites, venez passer une soirée en musique dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Sur réservation. .

Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 90

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English : Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin

L’événement Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde