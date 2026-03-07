Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis
vendredi 10 juillet 2026 · Braud-et-Saint-Louis
Informations pratiques
Braud-et-Saint-Louis
Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin
Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
A l’occasion de la première soirée moules frites, venez passer une soirée en musique dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Sur réservation. .
Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 90
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English : Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin
L’événement Soirée Live Music au Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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