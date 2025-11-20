Soirée live musique Duo Le Bout du Quai La Grande École Le Havre

Soirée live musique Duo Le Bout du Quai

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

2025-11-20

Pat & Dom vous proposent un set acoustique folk-rock maritime, mêlant voix et instruments dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Au programme

– Dégustation du Beaujolais Nouveau

– Ambiance musicale live avec le duo

– Moments conviviaux entre amis ou en famille .

