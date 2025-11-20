Soirée live musique Duo Le Bout du Quai La Grande École Le Havre
Soirée live musique Duo Le Bout du Quai La Grande École Le Havre jeudi 20 novembre 2025.
Soirée live musique Duo Le Bout du Quai
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Pat & Dom vous proposent un set acoustique folk-rock maritime, mêlant voix et instruments dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Au programme
– Dégustation du Beaujolais Nouveau
– Ambiance musicale live avec le duo
– Moments conviviaux entre amis ou en famille .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr
