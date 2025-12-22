Soirée live musique Elsie, La Grande École Le Havre
Soirée live musique Elsie, La Grande École Le Havre jeudi 22 janvier 2026.
Soirée live musique Elsie
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Rendez-vous au Préau pour une soirée live piano/voix avec Elsie.
Entre mélodies délicates et interprétations pleines de sensibilité, laissez-vous porter par une ambiance musicale élégante et apaisante .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
