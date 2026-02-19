Soirée live musique Klix La Grande École Le Havre

Soirée live musique Klix

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le Préau de La Grande École se transforme en scène Pop Rock le temps d’une soirée exceptionnelle !

Formé en 2023, KLIX’ réunit quatre musiciens aux influences variées qui revisitent des morceaux connus avec énergie, modernité et caractère.

Au chant et à la guitare rythmique, Nelson apporte son univers pop et son expérience scénique marquante. Dominique, à la guitare solo, sublime chaque titre avec sa virtuosité et ses arrangements. Alexandre, à la basse, pose un groove puissant et précis, porté par la batterie rythmée et inspirée de Mc Douglas aux sonorités 70’s et 80’s.

Des titres que vous aimez, revisités avec fraîcheur et intensité.

Ambiance conviviale, live vibrant et belle énergie au rendez-vous.

On vous attend nombreux pour une soirée rythmée jusqu’à 23h30. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée live musique Klix

L’événement Soirée live musique Klix Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie