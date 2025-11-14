Soirée livre et jeu avec la Ludothèque Margueron

Soirée livre et jeu avec la Ludothèque

La ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Pellegrue vous propose une soirée livre et jeux de société à la salle des fêtes de Margueron.

Dans le cadre de 10 jours pour voir les écrans autrement.

Vendredi 14 Novembre 2025 de 20h à 23h.

GRATUIT ouvert à tous

Jeux à partir de 4 ans.

Buvette sur place

Venez jouer en famille ou avec des amis! .

Salle des fêtes Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

