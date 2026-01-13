Soirée Locale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée Locale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 13 février 2026.

Soirée Locale

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Dîner local à la Bergerie
Garbure complète, fromage du pays et tarte à la myrtille.
Vendredis 13, 20, 27 février et 6 mars à 19h30.
25€ adulte, 13€ enfant.
Réservation conseillée.
  .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local dinner at La Bergerie
Full garbure, local cheese and blueberry tart.
Fridays February 13, 20, 27 and March 6 at 7:30pm.
25? adult, 13? child.
Reservations recommended.

L’événement Soirée Locale Campan a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65