Soirée Locale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée Locale

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dîner local à la Bergerie

Garbure complète, fromage du pays et tarte à la myrtille.

Vendredis 13, 20, 27 février et 6 mars à 19h30.

25€ adulte, 13€ enfant.

Réservation conseillée.

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79

English :

Local dinner at La Bergerie

Full garbure, local cheese and blueberry tart.

Fridays February 13, 20, 27 and March 6 at 7:30pm.

25? adult, 13? child.

Reservations recommended.

L’événement Soirée Locale Campan a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65