Soirée Locale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L'auberge La Bergerie Campan
Début : 2026-02-20 19:30:00
Dîner local à la Bergerie
Garbure complète, fromage du pays et tarte à la myrtille.
Vendredis 13, 20, 27 février et 6 mars à 19h30.
25€ adulte, 13€ enfant.
Réservation conseillée.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79
English :
Local dinner at La Bergerie
Full garbure, local cheese and blueberry tart.
Fridays February 13, 20, 27 and March 6 at 7:30pm.
25? adult, 13? child.
Reservations recommended.
