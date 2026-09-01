UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marcillac-la-Croze

Soirée Locaux Motiv’ à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze

vendredi 18 septembre 2026 · Marcillac-la-Croze

Soirée Locaux Motiv’ à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Brasserie corrézienne
Ville
19500 Marcillac-la-Croze
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Marcillac-la-Croze

Soirée Locaux Motiv’ à la Brasserie Corrézienne

Brasserie corrézienne Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale
Présence sur place Foodtruck et bar   .

Brasserie corrézienne Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Locaux Motiv’ à la Brasserie Corrézienne

L’événement Soirée Locaux Motiv’ à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-09-01 par Corrèze Tourisme