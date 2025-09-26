Soirée Loco La Rotonde Châteaurenard

L’accent est mis sur les musiciens en herbe ou chevronnés du territoire prêts à sortir de leurs studios de répétitions, garages ou caves pour présenter leurs propres compos en live.

Configuration debout.

Une nouvelle Soirée Loco pour proposer à des groupes de la scène locale de fouler la scène de La Rotonde et présenter leurs compos en live. Pour cette 10ième édition, ce sont quatre nouveaux talents locaux qui vont pouvoir à leur tour tout déchirer sur scène. En ouverture de soirée, les gagnants du concours de Slam 2025 organisé par la commune présenteront à voix nue leurs textes.



Mun est une voix puissante d’ode à la vie. En formation trio batterie, basse et piano/voix, elle mêle des textes authentiques à des musiques neo-soul, pop, jazz. C’est l’artiste d’une terre mondialisée où l’enjeu de remettre au centre la force de la sensibilité règne.



Trio composé de trois quadras, basse-batterie-guitare, bercés par le rock alternatif des années 90 et grands fans des Pixies, Queens of the Stone Age ou encore des Foo Fighters. Umass c’est un combo imparable de riffs énergiques et de mélodies entraînantes.



Formé en en 2022, L’Orely est un groupe de cinq musiciens réunis autour d’une passion commune créer des morceaux qui touchent et rassemblent. De la première composition à la scène, ils se sont donnés pour mission et de nous embarquer dans leurs histoires et nous partager leur univers.



C’est un quatuor de rock alternatif qui réveille l’essence brute et viscérale du rock des années 90-2000. Formé à Avignon en 2023, l’univers musical de BLACK WAFFLE puise dans l’âge d’or du rock alternatif, tout en y insufflant une sensibilité contemporaine.



La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

The focus is on budding and seasoned local musicians ready to step out of their rehearsal studios, garages or cellars to present their own compositions live.

Standing configuration.

Der Schwerpunkt liegt auf angehenden oder erfahrenen Musikern aus der Region, die bereit sind, ihre Probestudios, Garagen oder Keller zu verlassen, um ihre eigenen Kompositionen live zu präsentieren.

Stehende Konfiguration.

L’attenzione è rivolta a musicisti locali in erba e stagionati, pronti a uscire dai loro studi di prova, garage o cantine per eseguire dal vivo le proprie composizioni.

Solo posti in piedi.

La atención se centra en músicos locales en ciernes y experimentados dispuestos a salir de sus locales de ensayo, garajes o sótanos para interpretar en directo sus propias composiciones.

Sólo para público de pie.

