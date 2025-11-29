Soirée Loi Krathong Thaï Bistro Arçay

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thaï Bistro 13 Rue de la Gare Arçay Vienne

Songkran Fête de l’eau à 19h à l’étang d’Arçay, mise à l’eau des Krathong
20h Menu Thaï exclusif (entrée + plat + dessert les boissons ne sont pas comprises dans le menu) Spécialité de Chiang Mai plats à volonté
Animation musicale exclusive par une chanteuse Thaï
Réservation obligatoire jusqu’à 24 personnes   .

Thaï Bistro 13 Rue de la Gare Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 55 58 

