Soirée Loi Krathong Thaï Bistro Arçay
Soirée Loi Krathong Thaï Bistro Arçay samedi 29 novembre 2025.
Soirée Loi Krathong
Thaï Bistro 13 Rue de la Gare Arçay Vienne
Songkran Fête de l’eau à 19h à l’étang d’Arçay, mise à l’eau des Krathong
20h Menu Thaï exclusif (entrée + plat + dessert les boissons ne sont pas comprises dans le menu) Spécialité de Chiang Mai plats à volonté
Animation musicale exclusive par une chanteuse Thaï
Réservation obligatoire jusqu’à 24 personnes .
Thaï Bistro 13 Rue de la Gare Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 55 58
