Soirée londonienne Matthew Street, La Grande École Le Havre vendredi 30 janvier 2026.
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-30 21:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
La Grande École vous invite à une soirée live style Londonien avec Matthew Street.
Revivez les grands classiques pop-rock internationaux, interprétés avec piano, guitare et batterie pour une ambiance authentique et entraînante.
Une soirée live qui promet énergie et bonne humeur !
Réservation obligatoire. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
