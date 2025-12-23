Soirée londonienne Matthew Street, La Grande École Le Havre

Soirée londonienne Matthew Street

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La Grande École vous invite à une soirée live style Londonien avec Matthew Street.

Revivez les grands classiques pop-rock internationaux, interprétés avec piano, guitare et batterie pour une ambiance authentique et entraînante.

Une soirée live qui promet énergie et bonne humeur !

Réservation obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

