Soirée Los Muertos Le Paddock Amnéville Amnéville

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

DJ Kody (21h45)

Groupe Olden World Limit (00h45)

Tatoueurs, maquilleurs, coiffeursTout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

DJ: Kody (9:45pm)

Band: Olden World Limit (00:45)

Tattoo artists, make-up artists, hairdressers

German :

DJ: Kody (21:45 Uhr)

Gruppe: Olden World Limit (00:45 Uhr)

Tätowierer, Maskenbildner, Friseure

Italiano :

DJ: Kody (ore 21.45)

Band: Olden World Limit (00.45)

Tatuatori, truccatori e parrucchieri

Espanol :

DJ: Kody (21.45 h)

Grupo: Olden World Limit (00:45)

Artistas del tatuaje, maquilladores, peluqueros

