Soirée Los Muertos Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée Los Muertos
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
DJ Kody (21h45)
Groupe Olden World Limit (00h45)
Tatoueurs, maquilleurs, coiffeursTout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
DJ: Kody (9:45pm)
Band: Olden World Limit (00:45)
Tattoo artists, make-up artists, hairdressers
German :
DJ: Kody (21:45 Uhr)
Gruppe: Olden World Limit (00:45 Uhr)
Tätowierer, Maskenbildner, Friseure
Italiano :
DJ: Kody (ore 21.45)
Band: Olden World Limit (00.45)
Tatuatori, truccatori e parrucchieri
Espanol :
DJ: Kody (21.45 h)
Grupo: Olden World Limit (00:45)
Artistas del tatuaje, maquilladores, peluqueros
