Soirée Loto à Bucey-les-Gy Bucey-lès-Gy

Soirée Loto à Bucey-les-Gy

Salle des fêtes Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée Loto à 20h00, organisée par les pompiers de Bucey ! De nombreux lots sont à gagner ! TARIFS 6 cartes 20€ (+2 offertes si réservation), 35€ cartons illimités, 5€ Bingo, 5€ pour les -12 ans 1 carton. .

Salle des fêtes Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 43 25

