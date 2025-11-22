Soirée Loto à Bucey-les-Gy Bucey-lès-Gy
Salle des fêtes Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Soirée Loto à 20h00, organisée par les pompiers de Bucey ! De nombreux lots sont à gagner ! TARIFS 6 cartes 20€ (+2 offertes si réservation), 35€ cartons illimités, 5€ Bingo, 5€ pour les -12 ans 1 carton. .
Salle des fêtes Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 43 25
