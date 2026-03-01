Soirée loto

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Participez au loto solidaire de Bazoches-les-Gallerandes le samedi 7 mars 2026 ! De nombreux lots (consoles, électroménager) et des parties enfants attendent les joueurs dès 18h à la salle des fêtes.

Les parents d’élèves de Bazoches-les-Gallerandes organisent une soirée loto exceptionnelle le samedi 7 mars 2026. Cet événement convivial se déroule à la salle des fêtes, avec une ouverture des portes dès 16h pour un début des jeux à 18h.

Les participants tentent leur chance pour remporter des bons d’achat, des jeux vidéo, une console ou encore de l’électroménager. Des parties spécifiques sont réservées aux enfants pour garantir un moment familial. Côté papilles, le food-truck Au Délice des Patates et une buvette assurent la restauration. .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 58 78 35 90

Take part in the Bazoches-les-Gallerandes solidarity bingo on Saturday, March 7, 2026! Numerous prizes (consoles, household appliances) and children’s games await players from 6pm at the Salle des Fêtes.

