Soirée Loto Bingo Salle des Fêtes Chaillevette

Soirée Loto Bingo Salle des Fêtes Chaillevette samedi 30 août 2025.

Soirée Loto Bingo

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette Charente-Maritime

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Organisé par l’association « Mots Doux Chantés » pour financer sa première comédie musicale.



Nombreux lots airfryer ; balade en catamaran ; week-end au camping La Pignade ; bons d’achat

.

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine motsdouxasso@gmail.com

English :

Organized by the « Mots Doux Chantés » association to finance its first musical.



Numerous prizes: airfryer; catamaran trip; weekend at La Pignade campsite; gift vouchers

German :

Organisiert von der Vereinigung « Mots Doux Chantés », um ihr erstes Musical zu finanzieren.



Zahlreiche Preise: Airfryer, Katamaranfahrt, Wochenende auf dem Campingplatz La Pignade, Einkaufsgutscheine

Italiano :

Organizzato dall’associazione Mots Doux Chantés per raccogliere fondi per il suo primo musical.



Tanti premi: friggitrice, viaggio in catamarano, weekend al campeggio La Pignade, buoni spesa, ecc

Espanol :

Organizado por la asociación Mots Doux Chantés para recaudar fondos para su primer musical.



Muchos premios: airfryer; viaje en catamarán; fin de semana en el camping La Pignade; vales de compra, etc

L’événement Soirée Loto Bingo Chaillevette a été mis à jour le 2025-08-11 par Royan Atlantique