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Soirée loto Bretteville-sur-Laize

Soirée loto Bretteville-sur-Laize vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 14680 Bretteville-sur-Laize

Département : Calvados

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bretteville-sur-Laize

Soirée loto

Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place
Soirée loto organisée par le Club de basket de Bretteville-sur-Laize. Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place.

Réservations par SMS uniquement 06 22 79 65 97   .

Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 22 79 65 97 

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English : Soirée loto

Evening entertainment by Sybile. 1,600 worth of vouchers to be won! Catering on site

L’événement Soirée loto Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Suisse Normande

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