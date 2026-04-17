Bretteville-sur-Laize

Soirée loto

Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place

Soirée loto organisée par le Club de basket de Bretteville-sur-Laize. Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place.

Réservations par SMS uniquement 06 22 79 65 97 .

Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 22 79 65 97

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English : Soirée loto

Evening entertainment by Sybile. 1,600 worth of vouchers to be won! Catering on site

L’événement Soirée loto Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Suisse Normande