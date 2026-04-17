Soirée loto Bretteville-sur-Laize
Soirée loto Bretteville-sur-Laize vendredi 17 avril 2026.
Bretteville-sur-Laize
Soirée loto
Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place
Soirée loto organisée par le Club de basket de Bretteville-sur-Laize. Soirée animée par Sybile. 1600€ de bons d’achat à gagner ! Restauration sur place.
Réservations par SMS uniquement 06 22 79 65 97 .
Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 22 79 65 97
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English : Soirée loto
Evening entertainment by Sybile. 1,600 worth of vouchers to be won! Catering on site
L’événement Soirée loto Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Suisse Normande