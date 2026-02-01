Soirée Loto

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Las Petitas et l’école de rugby baby/U6 du Magnoac Football Club organise la soirée loto.

Ouverture des portes 19h.

Début des parties 21h.

Nombreux lots et bons d’achats.

Buvette et vente de gaufres/crêpes.

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Las Petitas and the baby/U6 rugby school of the Magnoac Football Club are organizing a lotto evening.

Doors open at 7pm.

Games start at 9pm.

Numerous prizes and vouchers.

Refreshment bar and sale of waffles/crepes.

