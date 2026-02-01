Soirée Loto Salle des fêtes Castelnau-Magnoac
Soirée Loto Salle des fêtes Castelnau-Magnoac samedi 28 février 2026.
Soirée Loto
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-28 21:00:00
2026-02-28
Las Petitas et l’école de rugby baby/U6 du Magnoac Football Club organise la soirée loto.
Ouverture des portes 19h.
Début des parties 21h.
Nombreux lots et bons d’achats.
Buvette et vente de gaufres/crêpes.
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Las Petitas and the baby/U6 rugby school of the Magnoac Football Club are organizing a lotto evening.
Doors open at 7pm.
Games start at 9pm.
Numerous prizes and vouchers.
Refreshment bar and sale of waffles/crepes.
