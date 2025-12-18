Soirée loto

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

La FCPE du collège Gérard de Nerval organise son premier loto

L’intégralité des bénéfices sera reversé au collège pour diminuer la participation des familles aux frais des voyages scolaires.

Téléviseur, places au parc Astérix, Air Fryer, bons d’achat… de nombreux lots sont à gagner !

Informations pratiques

Vendredi 16 janvier

Ouverture des portes à 18h Début des jeux à 19h30.

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Inscription obligatoire par mail à fcpe.gerarddenerval@gmail.com

Buvette et restauration sur place.

La FCPE du collège Gérard de Nerval organise son premier loto

L’intégralité des bénéfices sera reversé au collège pour diminuer la participation des familles aux frais des voyages scolaires.

Téléviseur, places au parc Astérix, Air Fryer, bons d’achat… de nombreux lots sont à gagner !

Informations pratiques

Vendredi 16 janvier

Ouverture des portes à 18h Début des jeux à 19h30.

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Inscription obligatoire par mail à fcpe.gerarddenerval@gmail.com

Buvette et restauration sur place. .

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France fcpe.gerarddenerval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FCPE Gérard de Nerval organizes its first bingo

All proceeds will be donated to the school to help reduce family contributions to the cost of school trips.

? Televisions, tickets to Parc Astérix, Air Fryer, shopping vouchers? lots of prizes to be won!

Practical information

? Friday January 16th

? Doors open at 6pm Games start at 7:30pm.

? Crépy-en-Valois village hall

Registration by e-mail to fcpe.gerarddenerval@gmail.com

Refreshments and catering on site.

L’événement Soirée loto Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois