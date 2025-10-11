Soirée loto Maison du Village Dangu
Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu Eure
Début : 2025-10-11 18:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
À gagner air-fryer, beer up, imprimante, petit électroménager, transat, paniers garnis, cartes cadeaux et de nombreux autres lots. .
Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40 comitefetesdangu@gmail.com
