Soirée loto Maison du Village Dangu

Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu Eure

Début : 2025-10-11 18:30:00
À gagner air-fryer, beer up, imprimante, petit électroménager, transat, paniers garnis, cartes cadeaux et de nombreux autres lots.   .

Maison du Village 14 Rue du Gué Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40  comitefetesdangu@gmail.com

