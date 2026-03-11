Soirée LOTO de L’USB Basket Gymnase de La Brède centre bourg La Brède

Gymnase de La Brède centre bourg 14 Avenue Edouard Capdeville La Brède Gironde

De très beaux lots à gagner, nous vous attendons nombreux !   .

Gymnase de La Brède centre bourg 14 Avenue Edouard Capdeville La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 96 26 25  tresorierbasketlabrede@gmail.com

