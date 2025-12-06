Soirée loto de Noël Salle des fêtes Champagnac

Soirée loto de Noël

Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez fêter Noël avec nous lors de notre grand Loto de Noël et Tombola

Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 47 27 63

Come and celebrate Christmas with us at our big Christmas Lotto and Tombola

