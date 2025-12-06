Soirée loto de Noël Salle des fêtes Champagnac
Soirée loto de Noël Salle des fêtes Champagnac samedi 6 décembre 2025.
Soirée loto de Noël
Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez fêter Noël avec nous lors de notre grand Loto de Noël et Tombola
.
Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 47 27 63
English :
Come and celebrate Christmas with us at our big Christmas Lotto and Tombola
L’événement Soirée loto de Noël Champagnac a été mis à jour le 2025-12-03 par Offices de Tourisme de Jonzac