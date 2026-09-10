UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · L'Éguille

Soirée loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille

samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · L'Éguille

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route de Saujon
Ville
17600 L'Éguille
Département
Charente-Maritime
Tarif

L’Éguille

Soirée loto des Galopins

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Organisé par les Galopins de la Seudre.
  .

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 44 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Galopins de la Seudre.

L’événement Soirée loto des Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

À voir aussi à L'Éguille (Charente-Maritime)