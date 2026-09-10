AGENDA · L'Éguille
Soirée loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · L'Éguille
Informations pratiques
L’Éguille
Soirée loto des Galopins
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Organisé par les Galopins de la Seudre.
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Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 44 35
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English :
Organized by the Galopins de la Seudre.
L’événement Soirée loto des Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique