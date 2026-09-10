Soirée loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille

Informations pratiques

L’Éguille

Soirée loto des Galopins

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Organisé par les Galopins de la Seudre.

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Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 44 35

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English :

Organized by the Galopins de la Seudre.

L’événement Soirée loto des Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique