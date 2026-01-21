Soirée loto Disco Salle du Foyer Azerailles

Soirée loto Disco

Le Club Ados de Familles Rurales Azerailles vous invite à sa soirée loto sur le thème du Disco! De nombreux lots sont à gagner: bons d’achats, petits électroménagers, repas restos, entrées Cosmic Park, sorties, et bien d’autres surprises.

Tarifs des cartons: 4 € le carton; 12 € les 4 cartons; 20 € les 8 cartons

Tenue ou accessoire disco = 1 carton offert. Petite restauration et buvette sur place.

Inscription sur Helloasso , renseignements auprès de Clémence au 07 89 80 04 22Tout public

Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 80 04 22

English:

The Club Ados de Familles Rurales Azerailles invites you to its Disco-themed bingo evening! Lots of prizes to be won: shopping vouchers, small electrical appliances, restaurant meals, Cosmic Park tickets, outings, and many other surprises.

Box prices: 4 ? per box; 12 ? per 4 boxes; 20 ? per 8 boxes

Disco outfit or accessory = 1 box free. Snacks and refreshments on site.

Registration on Helloasso , information from Clémence on 07 89 80 04 22

