Soirée loto Disco Salle du Foyer Azerailles

Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
Le Club Ados de Familles Rurales Azerailles vous invite à sa soirée loto sur le thème du Disco! De nombreux lots sont à gagner: bons d’achats, petits électroménagers, repas restos, entrées Cosmic Park, sorties, et bien d’autres surprises.
Tarifs des cartons: 4 € le carton; 12 € les 4 cartons; 20 € les 8 cartons
Tenue ou accessoire disco = 1 carton offert. Petite restauration et buvette sur place.
Inscription sur Helloasso , renseignements auprès de Clémence au 07 89 80 04 22Tout public
Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 80 04 22
English :
The Club Ados de Familles Rurales Azerailles invites you to its Disco-themed bingo evening! Lots of prizes to be won: shopping vouchers, small electrical appliances, restaurant meals, Cosmic Park tickets, outings, and many other surprises.
Box prices: 4 ? per box; 12 ? per 4 boxes; 20 ? per 8 boxes
Disco outfit or accessory = 1 box free. Snacks and refreshments on site.
Registration on Helloasso , information from Clémence on 07 89 80 04 22
