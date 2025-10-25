SOIRÉE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES SALLE DES FETES Bérat
SOIRÉE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES SALLE DES FETES Bérat samedi 25 octobre 2025.
SOIRÉE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 21:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Soirée Loto du comité des fêtes
Bon d’achat de 40€ à 250€, Corbeilles Gourmandes, Lots de Magrets, Lots Charcuteries, Jambons, Coffrets Bierataises 12 .
SALLE DES FETES La Place Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00
English :
Soirée Loto du comité des fêtes
German :
Lottoabend des Festkomitees
Italiano :
Serata Loto del comitato delle feste
Espanol :
Soirée Loto du comité des fêtes
L’événement SOIRÉE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Bérat a été mis à jour le 2025-10-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE