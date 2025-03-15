Soirée loto et bingo salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac

Soirée loto et bingo salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac samedi 15 mars 2025.

Soirée loto et bingo

salle des fêtes salle des fêtes de St Palais de Négrignac Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Début : Samedi 2025-03-15 20:30:00

Participez à la soirée loto et bingo organisée par le RPI ! Un moment convivial vous attend avec des prix à gagner. Ne manquez pas cet événement festif. Venez nombreux !

English :

Join in the bingo and lotto evening organized by the RPI! A great time awaits you, with prizes to be won. Don’t miss this festive event. We look forward to seeing you there!

German :

Nehmen Sie am Lotto- und Bingoabend teil, der vom RPI organisiert wird! Es erwartet Sie ein geselliger Moment mit tollen Preisen, die es zu gewinnen gibt. Lassen Sie sich dieses festliche Ereignis nicht entgehen. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Partecipate alla serata di bingo e lotto organizzata dalla RPI! Vi aspetta un grande momento, con premi in palio. Non perdetevi questo evento festivo. Vi aspettiamo!

Espanol :

Participe en la velada de bingo y lotería organizada por el RPI Te espera una velada divertida y llena de premios. No se pierda este acontecimiento festivo. ¡Le esperamos!

