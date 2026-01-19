Soirée LOTO Francaltroff

Soirée LOTO

1 rue de Dieuze Francaltroff Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:30:00

LOTO soirée chance

Ouverture des portes à 18h30.

Début des jeux à 20 heures.

Restauration, buvette.

Réservations au 06.03.67.06.25Tout public

1 rue de Dieuze Francaltroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 02 28 93 58

English :

LOTO: lucky night

Doors open at 6.30pm.

Games start at 8pm.

Catering, refreshments.

Reservations on 06.03.67.06.25

