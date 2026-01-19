Soirée LOTO Francaltroff
Soirée LOTO Francaltroff vendredi 13 février 2026.
Soirée LOTO
1 rue de Dieuze Francaltroff Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:30:00
LOTO soirée chance
Ouverture des portes à 18h30.
Début des jeux à 20 heures.
Restauration, buvette.
Réservations au 06.03.67.06.25Tout public
1 rue de Dieuze Francaltroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 02 28 93 58
English :
LOTO: lucky night
Doors open at 6.30pm.
Games start at 8pm.
Catering, refreshments.
Reservations on 06.03.67.06.25
