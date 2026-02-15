Soirée Loto Espace Culturel Gimel-les-Cascades
Espace Culturel 2 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Organisé par l’APEEG des écoles de Gimel
Gros lots 1 bon d’achat (valeur 500€), 1 tele LED (valeur 489€), 1 palette de granules
Nombreux bons d’achat, séjour à la montagne, journée à la montagne, lots de viande, jambons, rosettes géantes, coffret gourmands, entrées parcs, filets garnis, lots surprises
Ainsi que de nombreux lots de valeur !
Partie enfant gratuite pour les -12 ans 1 bon d’achat de 80€, 1 lot pour chaque enfant
1 caton = 5€ 5 cartons = 20€
Buvette sandwich crêpes bourriche
Places limitées .
Espace Culturel 2 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 03 38 43
