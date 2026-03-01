Soirée Loto rue du château Jonzac
Soirée Loto rue du château Jonzac samedi 21 mars 2026.
Soirée Loto
rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La FCPE et le collège Léopold Dussaigne de Jonzac organisent une soirée loto au profit des projets des classes.
Cette soirée sera ponctué d’une tombola, de restauration et d’une buvette.
rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fcpejonzac17500@gmail.com
The FCPE and Collège Léopold Dussaigne de Jonzac are organizing a lotto evening to raise funds for class projects.
The evening will include a tombola, food and refreshments.
L’événement Soirée Loto Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge