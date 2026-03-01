Soirée Loto rue du château Jonzac

Soirée Loto

Salle des Fêtes de Jonzac, rue du château, Jonzac, Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

La FCPE et le collège Léopold Dussaigne de Jonzac organisent une soirée loto au profit des projets des classes.

Cette soirée sera ponctué d’une tombola, de restauration et d’une buvette.

fcpejonzac17500@gmail.com

English :

The FCPE and Collège Léopold Dussaigne de Jonzac are organizing a lotto evening to raise funds for class projects.

The evening will include a tombola, food and refreshments.

